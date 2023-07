Der DAX startet zur Wochenmitte mit einem kleinen Abschlag von rund 0,3% in den Handelstag. Für die Anleger gilt es, eine Flut an Q2-Zahlen zu verarbeiten, darunter von den Tech-Schwergewichten Microsoft und Alphabet sowie den DAX-Konzernen Deutsche Bank, Deutsche Börse und RWE. Am Abend wird die US-Notenbank Fed voraussichtlich die Zinsen ein weiteres Mal anheben. Nach Handelsende öffnet schließlich Meta seine Geschäftsbücher. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

