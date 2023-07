Von Januar bis Juni 2023 ist in der Schweiz über 2822 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.Zürich - Von Januar bis Juni 2023 ist in der Schweiz über 2822 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies entspricht gemäss der Analyse von Dun & Bradstreet einem Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Insolvenzen fanden in der Baubranche statt, was mit 581 Fällen einem Plus von 21 Prozent entspricht. Gleich stark war der relative Zuwachs der Pleiten bei den...

