Technologieaktien sind in diesem Jahr sehr stark gelaufen. Der NASDAQ 100 hat über 40 Prozent zugelegt und zahlreiche Tech-Werte haben neue Allzeithochs erreicht. Aber wenn der Markt schon so heiß gelaufen ist, auf welche Unternehmen können Anleger dann noch setzen? Gerade die KI-Phantasie beflügelt den Tech-Sektor aktuell. Davon profitieren die Papiere von Adobe, Amazon und Intuit. Wie viel Potenzial diese noch bergen und was mögliche Kursziele sind, verrät Trendfolger Michael Proffe im Interview mit DER AKTIONÄR TV.