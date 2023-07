DJ Danone nach starkem Halbjahr etwas optimistischer für 2023

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Danone blickt nach einem guten ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Der französische Lebensmittelkonzern will 2023 laut Mitteilung nun das obere Ende der bisher genannten Spanne für das Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erreichen. Der Hersteller von Joghurts, abgefülltem Wasser und Säuglingsnahrung rechnet außerdem mit einer moderaten Verbesserung seiner operativen Marge.

In den ersten sechs Monaten des Jahres steigerte Danone den operativen Gewinn bereinigt um 6,4 Prozent auf 7,24 Milliarden Euro. Analysten haben in einem vom Unternehmen verbreiteten Konsens mit 7,21 Milliarden Euro gerechnet. Die operative Marge verbesserte Danone den Angaben zufolge leicht auf 12,2 Prozent. Auch hier haben Analysten weniger erwartet. Wie schon im ersten Quartal hätten die Preise das Umsatzwachstum in den abgelaufenen drei Monaten angetrieben, während das Volumen im Jahresvergleich leicht zurückgegangen sei.

Nach der Beschlagnahmung des Russland-Geschäfts Anfang des Monats rechnet Danone zum Jahresende mit einer Wertminderung in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Die Ergebnisse des zweiten Halbjahres würden den Beitrag des Russland-Geschäfts nicht enthalten, so Danone.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.