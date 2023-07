DJ MTU: Pratt & Whitney-Triebwerksinspektion kein Triebwerks-Design-Problem

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Triebwerkshersteller MTU hat hervorgehoben, dass es sich bei der von Pratt & Whitney angekündigten Triebwerksinspektion nicht um ein Triebwerks-Design-Problem handelt. Zu dem neuen Getriebefan-Inspektionsprogramm des MTU-Partners, das im September beginnt und zunächst 200 Triebwerke betrifft, sagte Vorstandsvorsitzender Lars Wagner bei Vorlage der Zweitquartalszahlen: "Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir alles daran, die Situation effizient zu managen und die Auswirkungen auf unsere Kunden so weit wie möglich zu begrenzen. Mir ist wichtig, zu erwähnen, dass es sich nicht um ein Triebwerks-Design-Problem handelt. Die Produktion von neuen Triebwerken und Ersatzteilen ist davon nicht betroffen."

Der Mutterkonzern von Pratt & Whitney, der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Raytheon, hatte am Vortag angekündigt, dass ein erheblicher Teil der verbauten Triebwerke in Airbus A320neo-Maschinen vorzeitig überprüft werden muss. Die betroffene PW1100G-JM-Triebwerke sollen in den kommenden neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden. Grund ist laut Raytheon eine Auffälligkeit eines Metallpulvers, das zur Herstellung bestimmter Triebwerksteile verwendet wird. Das Problem bei der Triebwerksherstellung sei vor kurzem ans Licht gekommen.

Die Aktien von Raytheon und MTU haben am Dienstag in Reaktion auf die Ankündigung deutlich an Wert verloren.

July 26, 2023

