Liebe Leserinnen und Leser, auch für die Investoren, die sich am Hypergrowth Aktien im Turbo-Depot orientieren, ergab sich am Dienstag eine sehr gute Nachricht. Die Aktie von Nvidia legte weitere gut 3,4 % zu. Die nächsten Rekordkurse sind an sich schon greifbar. Die US-Amerikaner haben damit die Erfolgsserie im laufenden Jahr auf ein Plus von 198,9 % ausgedehnt. Der Kurs hat sich fast verdreifacht. Ein Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...