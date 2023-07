Baierbrunn (ots) -An die Ferien in den Siebzigern denken viele von uns sicher gerne zurück. Warum also nicht mit den Enkeln eine kleine Zeitreise unternehmen und einige Aktivitäten von damals noch einmal erleben? Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" liefert Ideen für den perfekten Retro-Sommer.Warum nicht im eigenen Garten zelten?Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrt auf dem Gummiboot? Es muss nicht unbedingt knallrot sein, wie in Wencke Myhres bekanntem Schlager. Erst über den See schippern, danach Lagerfeuer und Stockbrot, und zum Abschluss können Sie Ihr Zelt aufschlagen - gerne auch im eigenen Garten, wenn genügend Platz vorhanden ist. Das Programm der nächsten Tage: Minigolf, Kicken auf dem Bolzplatz, Sporteln auf dem Trimm-Dich-Pfad. Die Trimm-Dich-Bewegung mit den Sportstationen unter freiem Himmel ist übrigens genauso alt wie das Lied vom Gummiboot - 53 Jahre.Für Nostalgie sorgt auch eine Waldmeisterbrause. Dafür einen Liter Apfelsaft in einen Krug gießen, drei Gramm Waldmeisterblätter in einen Teefilter geben und etwa 20 Minuten im Apfelsaft ziehen lassen. Einen Schuss Sprudelwasser und den Saft einer Zitrone dazugeben - fertig. Wichtig: Nicht mehr als drei Gramm Waldmeister pro Liter nehmen, sonst drohen Kopfschmerzen.Auf geht's zur Schnitzeljagd!Eine Route, die über Wiesen und Felder führt, spannende Rätsel und am Ende lockt ein Schatz: Eine Schnitzeljagd ist vor allem für kleinere Kinder ein echtes Abenteuer. Bei der Gestaltung sind Sie völlig frei. Die Schnitzeljagd kann im Wald oder in einem Park stattfinden. Wichtig ist nur, dass Erwachsene dabei sind. Sie können zum Beispiel eine kleine Schatzkarte vorbereiten, die den Weg weist. Auch Pfeile aus kleinen Ästen oder Steinen oder Kreidemarkierungen führen zum Ziel. Weitere Ideen für einen Sommer wie früher finden Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 07/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5566975