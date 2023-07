Umsatz und Gewinn gingen bei Texas Instruments im zweiten Quartal zurück. Zudem blickt der weltgrößte Hersteller von analogen Halbleitern vorsichtig auf das dritte Quartal. Mit Blick auf Infineon besonders wichtig: Der Konzern spürt zwar eine Schwäche auf den Endmärkten, allerdings nicht bei Automotive-Halbleitern. Der Bereich, in dem der heimische Chipriese den Großteil seiner Umsätze generiert. Am 3. August wird Infineon seine Zahlen für das am 30. Juni abgelaufene dritte Quartal 2022/2023 vorlegen. ...

