Wien, Österreich (ots/PRNewswire) -ImageBiopsy Lab (https://www.imagebiopsy.com/?utm_lang=en), ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen in der medizinischen Bildgebung, hat die Markteinführung und MDR CE-Zertifizierung des neuesten Tools, IB Lab SQUIRREL (https://www.imagebiopsy.com/product/squirrel?utm_lang=en), bekannt gegeben. Die innovative Software bietet ein umfassendes Set an automatisierten Messungen für die Beurteilung und Quantifizierung von Skoliose, wie beispielsweise die koronale Balance und den Cobb-Winkel, den orthopädischen "Goldstandard" für die Bewertung der Erkrankung.Weltweit sind Millionen Menschen von Skoliose betroffen. Eine zuverlässige Beurteilung von Wirbelsäulendeformitäten ist für die Behandlungsplanung und deren Verlauf von entscheidender Bedeutung. Die präzise Bestimmung der Endwirbel und die Messung der Cobb-Winkel sind jedoch bekanntlich zeitintensiv und unterliegen einer hohen Befunder-Variabilität. Klinische Studien (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8235834/) haben gezeigt, dass die Messung eines Cobb-Winkels einer tageszeitlichen Schwankung von bis zu 5 Grad unterliegen kann. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde IB Lab SQUIRREL entwickelt - durch automatisierte & standardisierte Messungen erhöht die Software die Zuverlässigkeit der Skoliose-Befundung.Zu diesem Zweck wurde IB Lab SQUIRREL einem umfangreichen Training mit einem Datensatz von über 17.000 Röntgenbildern unterzogen, was die Verlässlichkeit der KI-gestützten Software gewährleistet. Die erzielten Messergebnisse basieren auf klinischen Standards und werden in unterschiedlichen Output-Formaten zur Verfügung gestellt, welche durch medizinisches Fachpersonal mit jedem zugelassenen medizinischen DICOM-Viewer abgerufen und überprüft werden können."Die MDR- Zertifizierung dient als bedeutende Validierung der Qualität unseres SQUIRREL Moduls. Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben und freuen uns, IB Lab SQUIRREL dem Europäischen Markt zur Verfügung stellen zu dürfen.", so Richard Ljuhar (https://www.linkedin.com/in/richard-ljuhar-013688b/), CEO und Mitbegründer von IB Lab.IB Lab SQUIRREL wird die Auswertung von Skoliose ins digitale Zeitalter bringen, indem es Arbeitsabläufe rationalisiert, Zeit spart und mögliche Messfehler reduziert. Mit der Produkteinführung von IB Lab SQUIRREL erweitert ImageBiopsy Lab das Portfolio an KI-gestützten Softwarelösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der muskuloskelettalen Radiologie zugeschnitten sind.(Über)ImageBiopsy Lab entwickelt preisgekrönte, KI-gestützten Lösungen zur Digitalisierung der muskuloskelettalen (MSK) Diagnostik auf Röntgenbildern, die Radiologen und Orthopäden quantitative und standardisierte Berichte über krankheitsrelevante Parameter und Messungen liefern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst bereits Lösungen für Knie, Hüfte, Hand, Ganzbein und Wirbelsäule. Darüber hinaus bietet ImageBiopsy Lab nun auch die automatisierte Erkennung von Frakturen an und erweitert damit sein umfassendes Angebot an MSK-Lösungen.Für Medienanfragen:Annalisa Blaha, marketing@imagebiopsy.com, +43 1905 12061104