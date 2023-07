Der Kreditkartenkonzern Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, NYSE: V) gab am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents bekannt. Die Zahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record day: 11. August 2023). Visa zahlt auf das Gesamtjahr gesehen 1,80 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 238,69 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,75 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...