Freeport McMoRan (ISIN: US35671D8570) leidet aktuell. Warum schneidet das Unternehmen im Vergleich mit dem Vorjahr so schlecht ab? Zum Einen haben wir natürlich das Exportproblem in Indonesien (Freeport McMoRan HORROR Nachricht aus Indonesien). Und auch wenn wir vorrangig über Gold berichten, als einer der größten Kupferproduzenten weltweit, leidet das Unternehmen unter den zur Zeit schwachen Kupferpreisen. Schauen wir daher zunächst auf die Produktionszahlen. Stimmen die Mengen noch? Was die Produktionszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...