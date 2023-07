Sehr geehrte Damen und Herren, Varta hat auch am Dienstag stark zugelegt. Zu Mittag verzeichneten die Baden-Württemberger ein Plus von 3 % auf dem Markt, womit sie zu den stärksten Titeln gehörten, die derzeit im Fokus stehen. Obwohl das Marktumfeld nicht besonders erfolgreich war, scheint es nun so, dass Varta allen Prognosen trotzt. Varta: Zahlen stehen an Zur Erinnerung: Vor einem Jahr schien Varta noch auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...