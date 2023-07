PayPal befindet sich allmählich auf dem Aufstieg. Trotz einer geringfügigen Abwärtsbewegung von 0,7% am Dienstag zeigen die US-Amerikaner an den Börsen wieder ein freundlicheres Gesicht. Dies könnte mit einem wichtigen bevorstehenden Ereignis in Zusammenhang stehen. Vorstellung der Quartalszahlen: Steht PayPal gut da? Seit einiger Zeit durchlebt PayPal als international bekannter und genutzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...