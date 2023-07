Mercans, der weltweit führende Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, bringt die dritte Generation seiner bahnbrechenden Software G2N Nova auf den Markt. Die neuste Version der revolutionären Lohnbuchhaltungsplattform von Mercans bietet erweiterte globale Brutto-Netto-Abrechnungskapazitäten und neue Funktionen, die es multinationalen Unternehmen ermöglichen, ihre internationalen Lohnbuchhaltungsprozesse zu konsolidieren und zu digitalisieren.

Die innovative Lohn- und Gehaltsabrechnungstechnologie von Mercans macht dem traditionellen globalen Outsourcing-Modell, das sich schwer auf Lohnbuchhaltungsdienste im jeweiligen Land (In-Country Payroll Providers, ICPs) und Drittanbieter-Softwarelösungen stützt, den Rang streitig. G2N Nova ist auf die globale Lohn- und Gehaltsabrechnung ausgelegt und basiert auf bahnrechenden Innovationen wie maschinelles Lernen, RPA (Robotic Process Automation), Data Lakes, unstrukturierte Datenverwaltung und digitale Datenfizierung.

Während herkömmliche, veraltete Softwarelösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht mehrere Länder auf einer einzigen Version handhaben können, werden die Gemeinsamkeiten zwischen Lohn- und Gehaltsabrechnungen weltweit in der horizontalen Lohnbuchhaltungsarchitektur von Mercans wiederverwendet und die länderspezifischen Bestimmungen durch ein leicht konfigurierbares Compliance-Modul gehandhabt. Auf diese Weise kann G2N Nova gesetzeskonforme Brutto-Netto-Abrechnungen in mehr als 100 Ländern in einer einzigen Software-Instanz und in einer mandantenfähigen Umgebung generieren, wodurch sich die Genauigkeit der Steuerkonfigurationen und der Lohn- und Gehaltsabrechnungen verbessert.

"Unser strategischer Fokus ist SaaS und Lohnbuchhaltungstechnologie, insbesondere im Bereich länderübergreifender Brutto-Netto-Lohnbuchhaltungskapazitäten", erklärt K A Vishwanathan (Vish), CEO der Geschäftseinheit Payroll SaaS bei Mercans.

G2N Nova enthält erstmals komplexe Ereignis-Erkennungstechnologie, die Daten von Human Capital Management (HCM)-Systemen analysiert und lohnabrechnungsrelevante Ereignisse automatisch erkennt. Damit lassen sich Integrationen zwischen G2N Nova und HCM-Systemen fünfmal schneller durchführen und das Erfordernis manueller Eingriffe um das Zwanzigfache reduzieren.

"Unser Ziel ist es, die Lohnbuchhaltungsbranche von einem Dienstleistungsmodell auf ein technologiegesteuertes umzustellen", bekräftigt Vish. "Wir stellen uns eine komplett digitale Lohnbuchhaltung vor, die grundlegend verändert, wie Organisationen ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse auf globaler Ebene verwalten. G2N Nova ist ein bedeutender Schritt im Zuge der Verwirklichung dieser Vorstellung."

G2N Nova umfasst darüber hinaus das Supernova Payment Gateway-Modul, mit dem sich globale Lohn- und Gehaltszahlungen durch eine beliebige Anzahl von Finanzinstitutionen und Zahlungskanäle leiten lassen.

Im Gegensatz zu den Zahlungslösungen anderer Anbieter stützt sich Supernova Payment Gateway von Mercans nicht auf einen einzigen Zahlungskanal, sondern leitet Zahlungen durch zig Kanäle gleichzeitig und erzeugt damit einen virtuellen Zahlungs-Super Optimizer. Supernova analysiert jede Zahlungsanweisung, die Währung des Ursprungs- und Ziellandes, den Zahlungsauslöser und -empfänger sowie die Bearbeitungsgebühren und Ausführungszeit, um das optimale Routing jeder Zahlungsanweisung zu bestimmen. Dank Supernova lassen sich internationale Bankgebühren um das Dreifache und die durchschnittliche Bearbeitungszeit um mehr als das Zweifache reduzieren.

Die Brutto-Netto-Lohnbuchhaltungstechnologie von Mercans lässt sich nahtlos mit allen wichtigen HCM-Systemen integrieren und bietet Organisationen eine nahtlose und eigene Lösung für Brutto-Netto-Abrechnungen. Eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API) speziell für Lohn- und Gehaltabrechnungsdaten ermöglicht die weitere Optimierung des Integrationsprozesses und vereinfacht die Arbeitsabläufe in der Lohnbuchhaltung.

Fazit:

Die Markteinführung von G2N Nova kennzeichnet einen bedeutenden Meilenstein auf Mercans Weg der Spitzenleistungen. Durch die Kombination von bahnbrechender Technologie, besten Vorgehensweisen auf globaler Ebene und einen kundenorientierten Ansatz verändert Mercans kontinuierlich die Art und Weise, wie Organisationen ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse weltweit verwalten

Hinweis: Die verkürzte Pressemitteilung stellt Eckpunkte von G2N Nova und dessen Auswirkungen auf die globale Lohnbuchhaltungsbranche heraus. Für ein besseres Verständnis wird jedoch auf die ursprüngliche Pressemitteilungmit weiteren Einzelheiten verwiesen.

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die bahnbrechende globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans HR Blizz ermöglicht KMU und Großunternehmen die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der globalen Lohnbuchhaltung erbringt Mercans das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für das Personalwesen über eine einzige, sichere globale Plattform.

