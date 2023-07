Der DAX zeigte sich auch am gestrigen Dienstag wenig bewegt und legte dabei erneut nur 0,1% auf 16.212 Punkte zu. Rückblick: Die deutschen Blue Chips traten auch gestern auf der Stelle, selbst wenn es in der Spitze am Mittag kurzzeitig bis auf 16.226 Punkte hinaufging. Zuvor waren die Notierungen jedoch mit leichten Verlusten (Vortagsschluss bei 16.191) ...

