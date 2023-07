München (ots) -- Leasing und Autogas als Alternative für teure Elektroautos und mit Preis- und Emissionsvorteilen gegenüber Benzin und Diesel- LPG flächendeckend verfügbar in Deutschland und vielen Ländern Europas- Autogas-Modelle zu Leasing-Sonderkonditionen für ADAC MitgliederWer sich nach einem neuen Fahrzeug umsieht, hat mutmaßlich die Wahl zwischen den zunehmend nachgefragten, aber zuweilen monatelang nicht lieferbaren Elektroautos und den traditionellen Verbrennern mit Benzin- oder Dieselmotor. Unterschätzt wird dabei in Zeiten des Wandels eine Antriebsart, die, schon seit Jahrzehnten existent, nun eine gute Möglichkeit für die Übergangszeit zur klimaschonenden, individuellen Mobilität darstellt: LPG-Autogas (Liquefied Petroleum Gas). Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) wurden im Juni 2023 insgesamt 2111 Neuwagen mit der Antriebsart "LPG-Flüssiggas" zugelassen, ganze 88,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.Leasing und LPG lassen Zeit für den ÜbergangDabei kann Leasing als Anschaffungsvariante auf Zeit eine bedeutende Rolle spielen. Entweder um die Zeit des Wandels für zwei, drei oder vier Jahre zu überbrücken oder um unkompliziert auszuprobieren, ob der Antrieb zum eigenen Mobilitätsprofil passen kann. Darüber hinaus ist LPG-Autogas relativ preisgünstig, sehr viel preiswerter als Diesel und Benzin. Autogas-Fahrzeuge stoßen bis zu 13 Prozent weniger CO2 als vergleichbar motorisierte Benziner, geringe Stickstoffmengen (NO) und so gut wie keine Rußpartikel aus. LPG unterliegt als Nebenprodukt der Erdöl-Raffinierung zudem keinen Lieferengpässen wie zuletzt Erdgas (Methan).Tankstellen und ReichweiteIn Deutschland gibt es rund 6000 LPG-Tankstellen. Auch in anderen europäischen Ländern ist die Verfügbarkeit von Autogas an Tankstellen sichergestellt. Gerade im Süden Europas, in Polen und im Benelux reist man unproblematisch mit LPG-Antrieb. Außerdem haben sogenannte bivalente Fahrzeuge, also jene Pkw mit Autogas- und Benzintank an Bord, immer die Möglichkeit, je nach Situation beide Kraftstoffquellen zu nutzen und damit sogar eine kombinierte Reichweite von über 1200 Kilometern ohne Tankstopp zu realisieren. Familientaugliche Autos wie z.B. der 5- oder 7-Sitzer-Kombi Dacia Jogger Eco-G eignen sich daher mit Blick auf Anschaffungs- und Unterhaltskosten gut für die Alltags- und Freizeitmobilität sowie vor allem für Urlaubsreisen.Im Video: Dacia Jogger Eco-G im Praxis-Check des ADAC (https://www.youtube.com/watch?v=c7ac11SfJrY)Mehr zum Thema: Autogas im Alltag (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/magazin/finanzierung/lpg-autogas-alltag/) und mit LPG auf Reisen (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/magazin/finanzierung/lpg-autogas-reichweite/)ProduktangebotAllen Angeboten der ADAC Fahrzeugwelt liegt ein Kilometer-Leasing mit vom ADAC geprüften Vertragsbedingungen zugrunde. Die Monatsraten der Dacia-Modelle sind anhand konkreter Leasing- und Finanzierungsbeispiele (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/?financeProduct=leasing&make=dacia) ausgewiesen. ADAC Mitglieder erhalten zudem einen Preisvorteil von bis zu 660 Euro.Informationen und Videoclips zu den Dacia Eco-G Autogas-Modellen werden im "Brand Space" der ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/dacia/) präsentiert.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomasBiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5567059