Die Vorschläge der Gesellschaft seien unausgewogen und in dieser Form nicht akzeptabel, moniert One Square im Verbund mit der Kanzlei Heuking Kühn. Die Euroboden GmbH hat am 24. Juli die Inhaber der von der Gesellschaft emittierten Anleihen, namentlich der 5,5%-Anleihe 2019/24 (DE000 A2YNXQ 5) und der 5,5%-Anleihe 2020/25 (DE000 A289EM 6), aufgefordert, im Rahmen von zwei Gläubigerversammlungen umfangreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...