Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz in Höhe von 19,4 Mio. Euro erzielt und damit 5 % mehr als im Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro). Dabei stiegen die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts um 16 % auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf 40 % (Vorjahr: 36 %). Der Cloud-Auftragseingang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...