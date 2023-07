EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

PWO wird für das Geschäftsjahr 2023 zuversichtlicher und erhöht bisherige Prognosen



26.07.2023 / 10:26 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR PWO wird für das Geschäftsjahr 2023 zuversichtlicher und erhöht bisherige Prognosen Oberkirch, 26. Juli 2023 - Die PWO-Gruppe erstellt derzeit ihren Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2023. Zum gegenwärtigen Stand zeichnet sich ab, dass sich die bisherige Risikoeinschätzung hinsichtlich möglicher Verluste aufgrund der aktuellen Kostensteigerungen in diversen laufenden Aufträgen und Neuanläufen verbessert. Erste Vereinbarungen mit unseren Kunden sowie unsere zusätzlichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung über das globale Standortportfolio hinweg beginnen zu wirken und auch die Prozesse in den Neuanläufen spielen sich mittlerweile besser ein, sodass wir die angestrebten Einsparungen voraussichtlich auch weitgehend realisieren können. Wir heben daher unsere Prognose für das EBIT vor Währungseffekten im Geschäftsjahr 2023 auf 23 Mio. EUR bis 26 Mio. EUR an (bisher: 20 Mio. EUR bis 23 Mio. EUR; Geschäftsjahr 2022: 27,5 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2023 erzielten wir nach dem vorläufigen Stand des Zahlenwerks Umsatzerlöse von 280,5 Mio. EUR (i. Vj. 258,1 Mio. EUR) und ein EBIT vor Währungseffekten von 14,9 Mio. EUR (i. Vj. 16,9 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen daraus, dass eine Reihe von Kundenverhandlungen über die auf breiter Front massiv gestiegenen Kosten noch nicht final abgeschlossen sind. Wir sehen unsere Gespräche hierzu auf gutem Weg und sind überzeugt, dass wir sie mit einem für alle Parteien fairen Ergebnis abschließen werden. In den ersten 6 Monaten 2023 konnten wir ein deutlich höher als erwartetes Lifetime-Volumen des Neugeschäfts von rund 415 Mio. EUR (i. Vj. rund 465 Mio. EUR) erzielen und haben damit bereits das untere Ende der bisherigen Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2023 erreicht. Für die weiteren anstehenden Auftragsvergaben im zweiten Halbjahr 2023 sind wir optimistisch und erhöhen daher unsere Neugeschäfts-Prognose auf rund 700 Mio. EUR bis 800 Mio. EUR (bisher rund 400 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR). Von den im ersten Halbjahr 2023 erhaltenen Neuaufträgen profitieren alle unsere Standorte. Besonders hervorzuheben sind dabei größere Volumina für die Standorte in Mexiko und China. Unsere innovativen Lösungen für klimafreundliche Leichtbaukomponenten an der Grenze des technologisch Möglichen sind weltweit gefragt. Unsere Kunden vertrauen auf unsere hohe Innovationskraft und die über Jahrzehnte aufgebaute Reputation für höchste Liefertreue und -qualität. Dies bildet das starke Fundament, um die profitable Wachstumsstrategie der PWO-Gruppe in den nächsten Jahren konsequent und erfolgreich weiter umsetzen zu können. Dieser Ausblick beruht weiterhin auf den Annahmen, dass es 2023 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten - etwa durch pandemiebedingte Einschränkungen oder Wirtschaftssanktionen - kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. EBIT vor Währungseffekten und Lifetime-Volumen des Neugeschäfts sind keine Kenngrößen gemäß IFRS. Informationen über die Herleitung dieser Größen finden sich im Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 38 und 33. Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts ist für den 8. August 2023 vorgesehen. Alle Berichte der PWO-Gruppe werden auf ihrer Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Ende der Ad-hoc-Mitteilung

