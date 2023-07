Baden-Baden (ots) -Das wöchentliche KI-Update von BR24 und SWR startet am 26. Juli 2023 / eine neue Folge immer mittwochs in der ARD AudiothekKünstliche Intelligenz verändert die Welt. Jede Woche hören wir Neues von KI-Modellen, die Texte und Bilder erzeugen oder neue Chemikalien designen können. Der rasante Fortschritt macht vielen Menschen auch Sorgen: Was, wenn die KI Jobs ersetzt, perfekte Fake-Videos erzeugt oder in autonomen Waffen eingesetzt wird?Orientierung in der Welt der Künstlichen IntelligenzWie mit einer Technologie umgehen, die Dinge vollbringt, mit denen nicht einmal ihre Erfinder gerechnet haben? Was bedeutet die Turbo-Transformation für unser Zusammenleben, wie stärken wir uns für diese Herausforderungen? Dazu BR-Chefredakteur Christian Nitsche: "Die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz können begeistern, aber genauso stark verunsichern. Klar ist: Wir stehen vor einer Revolution. Unser Podcast bereitet auf, wie sich unser Leben verändert. KI betrifft alle. Daher richtet sich der Podcast auch an alle, nicht nur an ein Fachpublikum."Die KI-Teams von BR24 und SWR bieten in einem neuen wöchentlichen Podcast Orientierung: Über die technologischen Entwicklungen, über mögliche Folgen für Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft und unsere Sicherheit - und über viele praktische KI-Anwendungen im Alltag.Drei Hosts mit viel Erfahrung im Tech-JournalismusPräsentiert wird "Der KI-Podcast" von Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub - drei Hosts, die viel Erfahrung im Tech-Journalismus mitbringen. Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins. Er ist Gewinner des Goldenen Blogger 2022 und war 2021 unter den "Top 30 bis 30" des Medium Magazins.Marie Kilg ist freie Journalistin und Innovationsmanagerin im Deutsche Welle Lab. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. Fritz Espenlaub ist Volontär beim Bayerischen Rundfunk, Autor und Moderator beim Tech-Magazin 1E9 und hostet den Science-Podcast Besser Früh Als Nie."Der KI-Podcast" startet am 26. Juli mit der Frage "Werden wir alle arbeitslos?" in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/) und überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen dauern jeweils 20 bis 30 Minuten.Fotos stehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung.www.ARD-Audiothek.deZur Meldung: http://swr.li/der-ki-podcastRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5567070