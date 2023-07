Kirchberg/Jagst (ots) -Der Anstoß für den Neubau war noch relativ alltäglich: Das alte Schul-Kulturzentrum, die "fabrik", musste nach über 40 Jahren ersetzt werden. Doch die Verantwortlichen wollten mehr als einen Ersatz, sie wollten ein Leuchtturmprojekt schaffen. Auf über 2.500 Quadratmetern Nutzfläche und mit rund 12.000 Kubikmetern umbautem Raum eröffnet der neue Gebäudekomplex auf drei Ebenen tatsächlich völlig neue Perspektiven.Der Neubau schafft die Rahmenbedingungen für innovative Unterrichts- und Freizeitkonzepte, wie sie in Deutschlands Schullandschaft sonst selten zu finden sind. Und dieser Ansatz ist auch aus gutem Grund gewählt: "Die Gesellschaft durchläuft gerade einen alle Lebensbereiche umfassenden Wandlungsprozess - dem kann Schule nicht einfach zeitversetzt nachfolgen, sondern muss diese Veränderungen aktiv aufnehmen", erklärt Schulleiter Alexander Franz.In Kooperation mit Architekten, Schulleitung, Internatsleitung und einem pädagogischen Arbeitskreis wurden deshalb ganz neuartige Raumkonzepte umgesetzt. Besonders revolutionär ist das neue Konzept für die 5. und 6. Klassen, die zukünftig im Obergeschoss des Neubaus untergebracht werden. Die großzügigen, eineinhalbgeschossigen Klassenzimmer und der vorgelagerte "Marktplatz der Möglichkeiten" ermöglichen es Lehrkräften, den Unterricht hier wesentlich differenzierter und individueller zu gestalten.Darüber hinaus bietet der Neubau modern ausgestaltete Räume für den kreativen und künstlerischen Bereich, Werkstätten für Metall-, Holz- und Tonverarbeitung und eine zusätzliche Küche für den Kochunterricht. Auch eine Cafeteria und ein eigenständig nutzbarer Theatersaal sind vorhanden. Der Neubau fügt sich zudem optisch sehr gut in das Ensemble der Schloss-Schul-Gebäude ein und erfüllt darüber hinaus hohe ökologische Standards. Die Fertigstellung ist für März 2024 geplant, der endgültige Bezug für Ende April 2024.Langfassung unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presse/Hier finden Sie auch druckfähiges Bildmaterial.Pressekontakt:Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbHStaatlich anerkanntes Gymnasium mit InternatAlexander Franz, SchulleiterTelefon 07954 / 9802 - 0E-Mail: info@schloss-schule.dewww.schloss-schule.deOriginal-Content von: Schloss-Schule Kirchberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105515/5567068