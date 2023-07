DJ MÄRKTE EUROPA/Abgaben vor Fed-Entscheidung - Berichtssaison tobt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Verlusten sind Europas Börsen in den Handel am Mittwoch gestartet. Vor der Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung am Abend halten sich die Anleger zurück. Eingepreist an den Märkten ist eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten. Im Fokus steht der Ausblick, die Markterwartung tendiert Richtung geldpolitischer Pause. Am Donnerstag folgt dann die Zinsentscheidung der EZB. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 16.187 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.368 nach unten.

Akzente setzt die Berichtssaison. Gut kommen die Zahlen der Deutschen Bank im Handel an. Alle Erwartungen seien übertroffen worden, vor allem bei den Gewinnkennziffern und der Profitabilität. "Dazu wurde das nicht mit den üblichen Auflösungen von Risikovorsorgen erreicht", kommentiert ein Händler. Im Gegenteil seien diese noch deutlich höher ausgefallen, was die Zahlen umso stärker mache. Ein Sahnehäubchen obenauf sei dazu das Aktienrückkaufprogramm von bis zu 450 Millionen Euro noch in diesem Jahr. Die Aktie fällt dennoch um 1,7 Prozent zurück.

Sehr zufrieden mit den Zahlen von Vermögensverwalter DWS (+3,5%) äußern sich Händler am Mittwochmorgen. "Relevant sind eigentlich nur die neuen Mittelzuflüsse", kommentiert ein Händler. Und diese seien mit rund 9,3 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie erwartet.

MTU-Zahlen in line - Triebwerksproblemen von Partner Pratt & Whitney im Blick

Die Aktien von Unicredit legen in Mailand um 1,8 Prozent zu und honorieren damit die starken Quartalszahlen. Die Bank habe erneut einen höheren Nettogewinn als erwartet vorgelegt, heißt es dazu von den Analysten der Citigroup. Dazu stiegen Profitabilität und Cash-Generierung weiter an. Die Analysten rechnen daher mit einer weiteren Erhöhung der Gewinnschätzungen durch den Markt.

Deutsche Börse legten nach Veröffentlichung besserer Zweitquartalszahlen 0,5 Prozent zu. Getrieben von massiv gestiegenen Zinseinnahmen hat der Börsenbetreiber sowohl die Umsatz- wie auch die Ergebnisprognosen übertroffen. Zugleich bewegten sich die operativen Kosten im Rahmen der Erwartungen. Daneben hat der Konzern die Prognose für 2023 qualitativ angehoben, was allerdings aus Marktsicht keine Überraschung darstellt.

Als mehr oder weniger in line werden die Geschäftszahlen von MTU Aero im Handel eingestuft. Der Ausblick wurde bestätigt. Allerdings seien die Zahlen für die Aktie am Mittwoch nur von untergeordneter Bedeutung. Alle Blicke richteten sich vielmehr auf die Kommentare zu den Triebwerksproblemen von MTU-Partner Pratt & Whitney. Dieser muss einen erheblichen Teil der verbauten Triebwerke bei A320neo-Maschinen von Airbus vorzeitig überprüfen. Grund sei eine Auffälligkeit eines Metallpulvers. MTU ist mit 18 Prozent am A320neo-Antrieb beteiligt.

Die MTU-Aero-Aktie verlor am Vortag 7 Prozent. In ersten Kommentaren hat MTU Aero nun erklärt, dass es sich bei den Triebwerksproblemen nicht um ein Design-Problem handele. Auch sei die Produktion von neuen Triebwerken und Ersatzteilen nicht betroffen. MTU Aero fallen im frühen Geschäft um 0,2 Prozent.

Eine Hausse von 22 Prozent legen die Aktien von Triebwerkhersteller Rolls-Royce nach einem starken Halbjahresbericht hin. Die überraschende Vorlage eines so starken Zwischenberichts habe der Markt nicht erwartet, heißt es im Handel. Auch Analysten äußern sich schon extrem angetan von den Daten. Das Papier war am Vortag noch von den Triebwerksproblemen von Pratt & Whitney belastet worden.

Sehr gut kommt die erhöhte Gewinnprognose von RWE (+2,4%) im Handel an. "Nach zwei Jahren Seitwärtskonsolidierung könnte so etwas den Startschuss zu einem Ausbruch geben", sagt ein Händler. Vor allem dank starker Handelsergebnisse und den Segmenten Wasser und Gas wird der Versorger optimistischer.

Abschwächendes Momentum bei LVMH

LVMH verlieren nach Zahlen deutlich um 3,9 Prozent. Umsatz und Gewinn stiegen dank der Erholung von Tourismus und in China weiter kräftig an. Dies sei aber alles so erwartet worden, der Konsens konnte nicht mehr geschlagen werden, heißt es von Bernstein. Von den Analysten der Citigroup ist zu hören, da die Aktie mit einer Prämie von rund 10 Prozent zum Sektor handele, könnte die Abschwächung im EPS-Momentum negativ aufgenommen werden.

Die Serie negativer Nachrichten rund um Varta (-8%) hält an. Nicht nur habe das Unternehmen schwache vorläufige Zweitquartalszahlen vorgelegt, auch habe es einmal mehr die Prognosen gekürzt, heißt es im Handel. Von der Aktie sollten sich Anleger besser fern halten.

Als tendenziell positiv werden die Zahlen von GSK (+1,4%) im Handel bezeichnet. Vor allem die erhöhte Jahresprognose kommt gut an, auch wenn sie teils schon so erwartet wurde. So sieht der britische Pharmariese nun ein Umsatzwachstum in 2023 von 8 bis 10 nach zuvor 6 bis 8 Prozent. Auch die Gewinne sollen weiter steigen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.365,15 -0,6% -26,15 +15,1% Stoxx-50 3.994,59 -0,4% -15,12 +9,4% DAX 16.169,34 -0,3% -42,25 +16,1% MDAX 28.262,38 -0,1% -34,79 +12,5% TecDAX 3.244,57 -0,5% -16,98 +11,1% SDAX 13.698,59 -0,1% -19,56 +14,9% FTSE 7.681,34 -0,1% -10,46 +3,2% CAC 7.346,65 -0,9% -68,80 +13,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,44 +0,02 -0,13 US-Zehnjahresrendite 3,89 -0,00 +0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1070 +0,1% 1,1050 1,1050 +3,4% EUR/JPY 155,70 -0,1% 155,89 155,82 +10,9% EUR/CHF 0,9539 -0,1% 0,9553 0,9557 -3,6% EUR/GBP 0,8578 +0,1% 0,8576 0,8590 -3,1% USD/JPY 140,67 -0,2% 140,94 141,01 +7,3% GBP/USD 1,2906 +0,0% 1,2888 1,2864 +6,7% USD/CNH (Offshore) 7,1491 +0,2% 7,1588 7,1333 +3,2% Bitcoin BTC/USD 29.217,32 -0,0% 29.254,77 29.192,77 +76,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,48 79,63 -0,2% -0,15 +0,8% Brent/ICE 83,50 83,64 -0,2% -0,14 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,25 32,65 +1,8% +0,60 -59,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.970,78 1.964,46 +0,3% +6,32 +8,1% Silber (Spot) 24,70 24,73 -0,1% -0,03 +3,1% Platin (Spot) 970,58 969,50 +0,1% +1,08 -9,1% Kupfer-Future 3,87 3,91 -0,8% -0,03 +2,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.