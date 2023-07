News von Trading-Treff.de Es kommt derzeit so, wie es zu erwarten war. Die Schätzungen der Analysten im Hinblick auf die Aussichten sind der Knackpunkt bei den Reaktionen auf jüngsten Meldungen in der Berichtssaion. Verfehlungen werden gradenlos abverkauft. In Deutschland hat gestern VARTA die Prognose für das operative Geschäft gekappt. Microsoft, Snap, Texas Instruments haben den Ausblicken verfehlt. Gute Nachrichten hingegen gibt es von den Banken ...

