Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik. Der DAX hat sich daher auch am Mittwoch nach dem Handelsstart kaum bewegt. Zuletzt gab der deutsche Leitindex um rund 0,1 Prozent auf 16.189 Punkte nach. Folgende Themen könnten die Kurse zur Wochenmitte beeinflussen:1. Moderate Gewinne an der Wall StreetVor der nahenden Zinsentscheidung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...