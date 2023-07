Köln (ots) -"Bauerfeind" - der Talk mit Platz für Fun und Fakten, für Gags und Gäste geht in eine neue Runde: Ab dem 31. August sendet ONE immer donnerstags um 21.30 Uhr sechs neue Folgen der Talkshow - mit der bewährten Mischung aus ungewöhnlichen Gästekonstellationen, spannenden Themen und der ganz persönlichen Sicht von Katrin Bauerfeind.Stecken wir mitten in einem Kampf "Alt gegen Jung", raubt Werbung im Netz uns den letzten Nerv und was heißt heute Nachtleben? Fragen, die diskutiert werden müssen! Katrin Bauerfeind freut sich diesmal unter anderem auf folgende Gäste: Schauspieler Charly Hübner, die Moderatorinnen Lola Weippert und Linda Zervakis, den TV-Kuppelkönig Ralf Schmitz, Internet-Ikone El Hotzo und DJ-Legende Westbam.Die ersten beiden Folgen stehen für akkreditierte Journalist:innen bereits jetzt im WDR-Vorführraum zur Verfügung.Besuchen Sie dazu die Presselounge: presse.wdr.deFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5567145