Varta gibt schwache vorläufige Q2-Ergebnisse und eine weitere Senkung der Prognose bekannt. Das Unternehmen dürfte weiterhin mit der schwachen Nachfrage in seinem bisher sehr lukrativen Lithium-Ionen CoinPower Segment zu kämpfen haben. Zudem behindern hohe Lagerbestände bei den Hauptkunden die positive Wirkung von Preisanpassungsklauseln, weshalb die Analysten von AlsterResearch nur eine allmähliche Verbesserung der Margen erwarten. Insgesamt erwarte VARTA für das Geschäftsjahr 23 einen Umsatz am unteren Ende der Prognosespanne von EUR 820-870 Mio. und ein adj. EBITDA zwischen EUR 40-60 Mio. (bisher: auf Vorjahresniveau von ca. EUR 67 Mio.). Die Analysten von AlsterResearch sehen sich jedoch durch die sequenzielle Verbesserung und den Basiseffekt in der zweiten Jahreshälfte etwas beruhigt. Dennoch bekräftige AlsterResearch das VERKAUFEN-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 15,00 (alt: EUR 16,00), da es nach Ansicht der AlsterResearch-Experten für einen Wiedereinstieg noch zu früh sei. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG





