Vor den Quartalzahlen am nächsten Dienstag beißt sich die Aktie von Daimler Truck seit Tagen die Zähne am März-Hoch aus. Die heutigen starken Zahlen von Konkurrent Traton machen nun Hoffnung auf einen Ausbruch. Sollte der Widerstand überwunden werden, dürfte auch das Allzeithoch bald zurückerobert werden.Charttechnisch steht der Sprung über das März-Hoch bei 33,34 Euro auf der Agenda, an dem sich der Kurs seit mehreren Tagen versucht. Ein Sprung darüber, wäre ein neues starkes Kaufsignal. Die positiven ...

