Microsoft hat am Dienstagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und nicht wirklich überzeugen können - insbesondere in der Cloud hatten sich die Anleger mehr erhofft. Auch weil die KI-Nachfrage sich nicht so schnell auf das Wachstum auswirkt, wie manch ein Super-Bulle sich ausmalte. Die Aussagen der Geschäftsführung zu den KI-Angeboten können sich dennoch sehen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...