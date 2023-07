Man war schon fast daran gewohnt: Streiks beim Personal der Lufthansa, die zu Flugausfällen oder zumindest Verspätungen führen. Doch in diesem Jahr könnte es für alle Beteiligten deutlich besser laufen. So zeichnet sich bei den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten eine Lösung ohne weitere Arbeitskämpfe ab.Knapp vier Wochen nach Ende der Friedenspflicht ist am Dienstag ein Kompromiss erarbeitet worden, bestätigten Insider am Mittwoch. Zuerst hatte das Portal "Aero.de" ...

