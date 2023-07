In den USA geben sich momentan die Tech-Schwergewichte mit ihren Quartalszahlen die Klinke in die Hand. Heute ist Meta nachbörslich an der Reihe. Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigt, in welche Richtung Anleger sich orientieren können. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...