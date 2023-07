Starker Umsatz, schwaches Ergebnis: Puma hat am heutigen Mittwoch die Zahlen für das zweite Quartal bekanntgegeben. Zwar belasten Rabatte und höhere Kosten den Konzern weiterhin, die Anleger zeigen sich aufgrund des bestätigten Jahresausblicks aber begeistert. Die Aktie kann an ihre Erholungsrally anknüpfen. Der Umsatz kletterte um knapp sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Eine starke Nachfrage registrierte Puma in Europa (plus 25 Prozent) und China (plus 24 Prozent). In Nordamerika sanken die ...

