FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat in China im zweiten Quartal wieder zweistellige Wachstumsraten erreicht und dürfte CEO Arne Freundt zufolge das Wachstum im zweiten Halbjahr in der Größenordnung der ersten sechs Monate fortsetzen. Freundt zufolge ist es aber noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, vor allem im aktuellen makroökonomischen Umfeld mit volatiler Nachfrage. Dies sagte der CEO in der Medien-Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Pumas Umsatzplus in China betrug im zweiten Quartal laut Präsentation 36,2 Prozent, nach 9,8 Prozent im ersten Quartal, somit lag es über das ganze Halbjahr hinweg bei 19,6 Prozent. Freundt zufolge sei eine Wachstumsrate von rund 20 Prozent in China auch für das zweite Halbjahr zu erwarten.

Im ersten Quartal war das China-Geschäft erstmals nach zwei Jahren Umsatzrückgang wieder gewachsen.

Freundt sagte weiter, das Consumer-Sentiment sei in China immer noch "durchwachsen". Der Konzern stelle insgesamt Verbesserungen im Vorjahresvergleich fest, es sei "aber immer noch auf niedrigem Niveau"; auch die Kundenfrequenz habe noch nicht das Vor-Krisen-Niveau erreicht. Unterstützt habe der Lagerbestandsabbau, der neben Nordamerika auch in China erfolgreich gewesen sei.

Der Konzern mache in China Quartal für Quartal Fortschritte. Zum Beispiel mit der Verpflichtung vier weiterer lokaler Markenbotschafter insgesamt im laufenden Jahr sowie einem neuen lokalen Managementteam solle die Repositionierung der Marke im chinesischen Markt verstärkt werden.

Im laufenden Jahr insgesamt werde Puma in China wieder wachsen (2022: -36,3%), aber das Jahr sei ein Übergangsjahr, um die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen, so Freundt. Zum Beispiel müsse noch die Optimierung beim Lagerbestandsmanagement und im Store-Portfolio abgeschlossen werden.

"China wird zu Wachstum zurückkehren, aber die Geschwindigkeit sowie der Weg, den die Erholung nimmt, sind noch unklar", sagte Freundt. Die chinesischen Konsumenten "sitzen auf hohen Ersparnissen, sie geben sie aber noch nicht aus."

In China betreibt Puma das Geschäft zu 10 bis 15 Prozent über eigene Läden, der Rest wird über Partner vertrieben.

