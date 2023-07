Stellantis mit guten Nachrichten und Zinsentscheide am Abend im Fokus

Werbung







Der niederländische Automobilkonzern steigerte seinen Gewinn im ersten Halbjahr um 37%



Am Mittwochmorgen veröffentlichte einer der größten Automobilhersteller, Stellantis, den Halbjahresbericht des ersten Quartals 2023. Der Nettogewinn konnte um 37% auf 10,92 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch das operative Geschäftsergebnis fiel mit 14,13 Milliarden Euro um 11% besser aus, als im ersten Halbjahr 2022. Sowohl das Umsatzwachstum von 12% auf 98,4 Milliarden Euro, als auch die Marge von 14,4 % haben bei den Anlegern einen positiven Eindruck hinterlassen: Der Aktienkurs reagierte untertägig mit Kursgewinnen von 1,5%. Die Marge des Opel-Mutterkonzerns ist damit auch konkurrenzfähig zu Herstellern wie Mercedes und BMW. Stellantis sieht sich, nach eigenen Angaben, gut gerüstet für die hohen Kosten, die in der Zukunft bei der Transformation zu einem klimaneutralen Konzern auf sie zukommen werden.









Zinsentscheid der Fed heute Abend um 20:00 Uhr



Mit Spannung erwarten wir heute Abend die Entscheidung des Federal Open Market Commitee's, oder kurz FOMC. Die Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank gilt oft als wegweisend und besonders einflussreich in der Finanzbranche. Gerade in der aktuellen Konjunkturlage ist es für den Markt wichtig, wie die Zinspolitik der USA geführt wird. Besonders interessant werden zudem Hinweise auf die zukünftige Zinsentwicklung sein. Werden wir einen Hochpunkt erreicht haben oder sind noch weitere Zinserhöhung geplant?



Durch die höheren Zinsen gibt es mehr Zinsen auf Tagesgeldkonten. Doch auch verschiedene Anlageprodukte können zu echten Alternativen werden. Darum thematisieren wir in unseren folgenden Webinaren die Aspekte, auf die Anlegerinnen und Anleger bei dem Kauf von Anlageprodukten achten sollten. Welche Alternativen gibt es und wie funktionieren diese? Dieser und weiteren Fragen, geht unserer Referent Julius Weiß heute Abend ab 18:30 auf den Grund im Webinar: "Alternative zum Tagesgeld - wie funktionieren Anlageprodukte: Teil 2"









