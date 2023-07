Mainz (ots) -ARD und ZDF übertragen die deutschen Spiele der EuroHockey Championships 2023, der ersten Hockey-EM in Deutschland seit zwölf Jahren. Die Partien der deutschen Nationalmannschaften werden in der Vorrunde und im möglichen Halbfinale im Livestream auf sportstudio.de und auf sportschau.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF übertragen. Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese live im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Bei der Heim-EM können Deutschlands Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler erneut zeigen, was sie zur erfolgreichen europäischen Hockey-Nation macht. Auf sportstudio.de werden wir die EM-Spiele des deutschen Männer-Teams übertragen, das im Januar den Weltmeistertitel in Indien holte. Und wenn die deutsche Mannschaft auch das EM-Finale erreicht, ist das am 27. August live im ZDF zu sehen - an einem Sendetag, an dem die sportliche Vielfalt unsere Berichterstattung prägt: mit dem Schlusstag der Leichtathletik-WM, mit der Kanu-WM, der Basketball-WM und der Deutschland-Tour der Radprofis."ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Schon bei der letzten Hockey-EM waren die deutschen Teams sehr gut in Form - beide sind nur knapp an der Goldmedaille gescheitert. Dass es in diesem Jahr eine EM zu Hause in Deutschland gibt, kommt den Mannschaften sicherlich entgegen. Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir die Hockey-Damen in diesem Turnier live begleiten können, und vielleicht gibt es dann ja am 26. August ein Finale mit deutscher Beteiligung live im Ersten."Sechs Gruppenspiele und mögliche Halbfinale im LivestreamDie Hockey-Europameisterschaften der Damen und Herren finden vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt. In der Vorrunde bestreiten die deutsche Damen- und Herren-Nationalmannschaft jeweils drei Gruppenspiele. Die Damen treffen in Gruppe B auf England, Irland und Schottland. Weltmeister Deutschland trifft bei den Herren in Gruppe B auf Frankreich, die Niederlande und Wales. Die Gruppenspiele des deutschen Damen-Teams sind im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek, die des deutschen Herren-Teams im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen. Belegen die deutschen Teams nach den drei Gruppenspielen den ersten oder zweiten Platz in ihrer Gruppe, bedeutet dies die direkte Qualifikation für das Halbfinale. Ein Damen-Halbfinale mit Deutschland können die Fans am Donnerstag, 24. August 2023, ab 17.00 Uhr im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek verfolgen. Ein Herren-Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre am Freitag, 25. August 2023, ab 18.30 Uhr auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.Finale mit deutscher Beteiligung im TVAm Samstag, 26. August 2023, finden das Spiel um Platz 3 und das Finale der Frauen um die Hockey-Europameisterschaft im Hockeypark in Mönchengladbach statt. Sollte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg eines dieser beiden Spiele erreichen, überträgt die ARD das Spiel live im Hauptprogramm. Reporter der Hockey-Spiele in der ARD ist Christian Blunck. Nur einen Tag später, am Sonntag, 27. August 2023, haben die deutschen Hockey-Herren um Trainer André Henning die Chance auf einen Platz im Hauptprogramm. Sollten sie das Finale der Europameisterschaft erreichen, wird das Spiel ab 15.00 Uhr live im ZDF übertragen. Reporter der Hockey-Spiele im ZDF ist Adrian von der Groeben.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe zum "sportstudio" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Hier finden Sie den Sport in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5567300