ElringKlinger erhält Serienauftrag von globalem Tier-1-Lieferanten über Batteriegehäuse Serienauftrag des Geschäftsbereichs Metal Forming & Assembly Technology über eine Laufzeit von insgesamt 5 Jahren

Lieferung von Batteriegehäusen aus Metall an globalen Tier-1-Lieferanten für Nutzfahrzeuge und Stadtbus anwen dungen auf dem US-Markt

Auftragsvolumen im niedrigen dreistelligen Mio.-EUR-Bereich

ElringKlinger investiert bis zum Produktionsstart 2024 einen einstelligen Mio.-EUR-Betrag in neue Produktionsanlagen am US-Standort Buford Dettingen/Erms (Deutschland), 26. Juli 2023+++ Die ElringKlinger AG hat einen Auftrag über Batteriegehäuse aus Metall von einem globalen Tier-1-Lieferanten erhalten. Die Batteriegehäuse sind für den Einsatz in Nutzfahrzeugen und Stadtbusanwendungen auf dem amerikanischen Markt vorgesehen. Der Serienauftrag hat eine fünfjährige Laufzeit mit einem Gesamtauftragsvolumen im niedrigen dreistelligen Mio.-EUR-Bereich. ElringKlinger investiert dafür bis zum geplanten Produktionsstart 2024 in neue Produktionsanlagen am US-amerikanischen Standort Buford, GA. Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der ElringKlinger AG, betont: "Mit seinen Material- und Prozesskenntnissen ist ElringKlinger konsequent auf die Transformation der Mobilität ausgerichtet. Das zeigt auch dieser Auftrag. Unser jahrzehntelang aufgebautes Know-how in der Stanz- und Umformtechnik bildet die Basis, um innovative Batteriekomponenten wettbewerbsfähig anbieten zu können." Batteriegehäuse sowie dazugehörige Unterbaugruppen aus metallischen Werkstoffen sind Teil des breiten Produktportfolios von ElringKlinger für die nächste Generation der Mobilität und werden bereits in Serie hergestellt. Der Geschäftsbereich hat in diesem Auftrag seine Kernkompetenzen in der akustischen Bauteiloptimierung, im Strukturleichtbau in Metall, zur thermischen Isolation und zur elektromagnetisch verträglichen (EMV-)Abschirmung zum Einsatz gebracht. Dadurch ist es gelungen, die angebotenen Bauteile funktional nach Kundenwünschen zu optimieren. Peter Walker, Vice President Metal Forming & Assembly Technology, hält dazu fest: "Mit unseren Baugruppen aus Metall für batterieelektrische Anwendungen unterstützen wir Kunden weltweit. ElringKlinger bietet seinen Kunden besten Service auf Basis unserer jahrzehntelangen Kernfähigkeiten in der Stanz- und Umformtechnik - von der Entwicklungsunterstützung im Rahmen der Produktidee bis hin zur bestmöglichen Serienumsetzung. Dabei erfüllen wir höchste Qualitätsstandards mit neuesten Technologien und modernsten Anlagen." ElringKlinger entwickelt und produziert bereits seit über zehn Jahren Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien für verschiedene Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeugmodelle. Das Know-how bei der Entwicklung und Serienfertigung in der Batterietechnologie umfasst Batteriesysteme, Batteriemodule sowie Komponenten für Batterien, wie z.B. Zellkontaktiersysteme, Modulverbinder, Zelldeckel, Abdichtsysteme oder Druckausgleichselemente. Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhaltiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter:innen an 45 Standorten weltweit.



