Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) hat einen Auftrag über Batteriegehäuse aus Metall von einem globalen Tier-1-Lieferanten erhalten. Die Batteriegehäuse sind für den Einsatz in Nutzfahrzeugen und Stadtbusanwendungen auf dem amerikanischen Markt vorgesehen. Der Serienauftrag hat eine fünfjährige Laufzeit mit einem Gesamtauftragsvolumen im niedrigen dreistelligen Mio.-EUR-Bereich. ElringKlinger investiert dafür bis zum geplanten Produktionsstart 2024 in neue Produktionsanlagen am US-amerikanischen Standort Buford, GA. Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der ElringKlinger AG, betont: "Mit seinen ...

