DJ MARKT USA/Wall Street vor Fed-Entscheid knapp behauptet gesehen

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend rückt näher und Anleger an der Wall Street trauen sich nicht aus der Deckung. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Der Optimismus der Vortage scheint am Mittwoch zum Erliegen zu kommen. Händler machen dafür auch gute Gründe aus: Gerade die luftigen Höhen bei den Indexständen ließen Anleger vor der Fed-Entscheidung vorsichtiger agieren. Denn als Grundlage des Optimismus fungierte die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Zudem setzt eine Mehrheit der Marktteilnehmer auf das Erreichen des Zinsgipfels in den USA nach der als sicher eingepreisten Zinserhöhung im Tagesverlauf um weitere 25 Basispunkte.

Doch müssen diese Annahmen durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Abend untermauert werden. Sollte Powell weitere Zinserhöhungen andeuten, dürfte die Wall Street auf Talfahrt gehen, sind sich Händler ziemlich sicher. Denn dann müsste ein Teil des Optimismus in Sachen Konjunktur- und Zinsentwicklung ausgepreist werden. "Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist weitgehend eingepreist, daher dürfte dies den Markt nicht bewegen. Entscheidend sind die qualitativen Ansichten über die Fortschritte der Fed im Kampf gegen die Inflation", sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Er hält angesichts der wahrscheinlichen Fed-Kommentare und der Marktsituation eine Rally des S&P-500 von mehr als 1 Prozent für denkbar. Lee tippt somit auf eher taubenhafte Einlassungen von Powell.

July 26, 2023 06:28 ET (10:28 GMT)

