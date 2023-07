Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) gibt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 23 bekannt, die einen Umsatzanstieg von 10%, aber auch einen starken Rückgang der EBITDA-Marge zeigen. Dies ist auf einen Anstieg der Material- und Personalkosten sowie auf das Auslaufen von weniger lukrativen Langzeitverträgen in diesem und den nächsten Quartalen zurückzuführen. Infolgedessen wurde die Unternehmensprognose revidiert: Für das Geschäftsjahr 23 wird nun ein Umsatz von 330 Mio. EUR (zuvor 300 Mio. EUR) erwartet, die EBITDA-Marge wurde jedoch auf 8-11% (zuvor 13%) reduziert. Es sei darauf hingewiesen, dass die Auftragsbücher voll sind und in der zweiten Jahreshälfte neue Großaufträge erwartet werden, und das Unternehmen arbeitet an einer höheren Rentabilität bei neuen Aufträgen. Die EBITDA-Marge hat sich im zweiten Quartal 23 gegenüber dem ersten Quartal 23 und dem vierten Quartal 22 bereits erhöht. In Erwartung einer langfristigen Verbesserung der Margen und des Umsatzwachstums hält AlsterResearch an der Einstufung KAUFEN und einem Kursziel von EUR 24,00 fest, was ein Aufwärtspotenzial von >100% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





