DJ Habeck: Deutschland braucht vorübergehend auch blauen Wasserstoff

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angekündigt, dass die Bundesregierung in dem geplanten Wasserstoffhochlauf vorübergehend auch auf blauen und türkisen Wasserstoff setzen wird. Er zeigte sich aber überzeugt, dass der Wasserhochlauf schneller vonstattengehen werde als bisher gedacht und die Kosten auch schneller geringer würden. Mit dem Hochlauf der Wasserwirtschaft werde Deutschland in seiner Energiebilanz "unabhängiger" werden, auch wenn es perspektivisch zwei Drittel seines Bedarfs aus dem Ausland importieren müsse.

"Die Faustformel ist: Wir fördern grünen (Wasserstoff) und nehmen alles. Das ist auch richtig so. Wir müssen den Hochlauf organisieren. Die Leitungen werden gebaut. Irgendetwas muss da durchgehen. Die Kraftwerke werden umgestellt. Irgendetwas muss da reinkommen", sagte Habeck nach der Kabinettssitzung, auf der die Bundesregierung ihre aktualisierte Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet hat. "Solange der grüne (Wasserstoff) noch nicht da ist, nehmen wir halt das, was möglichst klimaneutral ist, um es dann perfekt zu machen in der Zukunft."

Man spricht von blauem Wasserstoff, wenn der durch Verdampfung entstandene CO2-Anteil des Gases unteririsch mittels der Carbon Capture and Storage-Technik (CCS) gespeichert wird. Der türkische Wasserstoff wird durch Methanpyrolyse erzeugt.

Habeck sagte, er könne nicht abschätzen, ab wann der grüne Wasserstoff profitabel werde. "Meine persönliche Einschätzung ist, dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger wird als wir das uns bisher vorstellen. So war es eigentlich immer im Energiebereich. Die Schätzungen waren immer zu konservativ", sagte Habeck.

In ihrer Wasserstoffstrategie hat die Bundesregierung ihr Ziel heimische Herstellung der Elektrolyseleistung für 2030 auf 10 Gigawatt (GW) verdoppelt. Außerdem rechnet die Bundesregierung für Deutschland mit einem Wasserstoffbedarf für 2030 von insgesamt 95 bis 130 Terawattstunden (TWh).

Habeck betonte, dass mit der in Deutschland bis 2045 vorgesehenen Dekarbonisierung der Wasserstoffbedarf hierzulande dann auf 500 bis 600 TWh ansteigen werde. "Wir werden ungefähr ein Drittel in Deutschland selber erzeugen können, maßgeblich in großen Anteilen Offshore mit dem Entstehen der großen Offshore Windparks", sagte Habeck. Aber auch die verschiedenen Industriestandorte würden dezentral Wasserstoff erzeugen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.