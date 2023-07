Der Lithiumsektor konsolidiert weiter. Die meisten Lithiumaktien sind weit von ihren Höchstständen entfernt. So ergeht es auch der Aktie von American Lithium. Das Papier wurde in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich nach unten durchgereicht. Auch der geplante Spin-Out eines Uranprojekts scheint die Anleger nicht zu begeistern.Das Flaggschiffprojekt von American Lithium ist das TLC Lithium Projekt in den USA (Nevada). American Lithium hat für das Projekt streng genommen zwei unterschiedliche ...

