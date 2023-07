DJ Hebestreit: Wahl zum EU-Parlament in Deutschland am 9. Juni 2024

BERLIN (Dow Jones)--Die Wahl zum Europäischen Parlament wird in Deutschland im kommenden Jahr am Sonntag den 9. Juni stattfinden. Das hat die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte.

Die Volksvertreter für das Europäische Parlament werden alle fünf Jahre gewählt. Die letzte Wahl fand 2019 statt. Bei der Wahl handelt es sich um die größte länderübergreifende Wahl der Welt. Das neue Europäische Parlament wählt anschließend den neuen Präsidenten der Europäischen Kommission, die das Exekutivorgan der Europäischen Union ist. Das Parlament muss auch das gesamte Kollegium der Kommissionsmitglieder billigen.

