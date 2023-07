Die meistgehandelten Produkte: DAX® wackelt, Deutsche Bank-Calls gefragt

Dominik Auricht

Europäische Aktien und der DAX® sind am Vormittag nach schwachen Wirtschaftszahlen und vor den richtungsweisenden Zinsentscheidungen von EZB und Fed im negativen Bereich. Bei den meistgehandelten Produkten finden DAX®-Puts sowie EuroStoxx®-Puts wieder, die auf einen weiteren Kursverfall spekulieren. Die Futures der amerikanischen Leitindizes sind im Vorhandel nur leicht negativ bis flat.

Nach einem guten Monat für die Aktie der Deutschen Bank AG setzen die Marktteilnehmer mit Call-Optionsscheinen auf eine Fortsetzung des Trends und weitere Kursgewinne. Auch auf die Deutsche Telekom AG und LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE werden Long-Positionen vermehrt gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZS 4,47 16089,50 Punkte 16508,290848 Punkte 20,98 Open End S&P 500 ® Call HC7CQB 1,97 4351,563818 Punkte 4351,563818 Punkte 29,56 Open End DowJones ® Call HC865U 4,06 35361,00 Punkte 34988,73226 Punkte 78,90 Open End Deutsche Telekom AG Call HB4U72 3,51 19,504 EUR 16,078053 EUR 5,58 Open End S&P 500 ® Put HC5NWF 1,55 4562,93 Punkte 4728,878265 Punkte 26,68 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2023; 11:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC884T 2,58 16088,12 Punkte 15600,00 Punkte 63,09 17.10.2023 Vonovia SE Call HC587F 0,33 20,885 EUR 20,00 EUR 6,23 13.03.2024 Deutsche Bank AG Call HC1LB6 0,70 10,337 EUR 12,25 EUR 15,14 19.06.2024 Deutsche Bank AG Call HB6RVS 2,73 10,337 EUR 11,20 EUR 19,35 13.12.2023 DAX ® Put HC7RFK 1,15 16088,12 Punkte 15700,00 Punkte 138,08 22.08.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC3TKN 3,33 16084,00 Punkte 15673,826874 Punkte 15 Open End DAX ® Long HC4L2M 1,49 16085,50 Punkte 15889,679038 Punkte 25 Open End LVMH SE HC3X01 6,86 815,70 EUR 768,776862 EUR 5 Open End DAX ® Long HC01KJ 10,10 16081,50 Punkte 14863,473743 Punkte 6 Open End EuroStoxx 50 ® Short HC0B1X 1,59 4325,50 Punkte 4830,72463 Punkte -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2023; 12:10 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Funktionsweisen der HVB Produkte

