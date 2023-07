87 der globalen Marken sind davon überzeugt, dass Informationen zur Nachhaltigkeit beim Kauf von Produkten bis 2030 ein Muss sein werden

Clarity AI, die führende globale Nachhaltigkeits-Technologieplattform, meldet die Schließung einer Partnerschaft mit Aspiration, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Klimaschutzfinanzierung, zur Markteinführung von Lösungen für die Nachhaltigkeitsbewertung bei Verbraucheranwendungen. Im Rahmen dieser einzigartigen Partnerschaft sollen effektive und leicht zugängliche Lösungen für Verbraucherplattformen (beispielsweise E-Commerce-Handelsplätze, Privatkundenbanken, Supermärkte usw.) bereitgestellt werden, die den Endverbrauchern dabei helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen und zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung von Händlern zu verstehen, indem die qualitativ hochwertigen, transparenten Daten und Tools von Clarity AI mit den erstklassigen Projekten von Aspiration zur Beseitigung von CO2-Emissionen kombiniert werden.

So funktioniert die Klimaschutzlösung

Die Kunden werden in die Lage versetzt, die Nachhaltigkeit der von ihnen gekauften Markenprodukte und ihre aktuellen Ausgabegewohnheiten auf Basis der personalisierten Datenverfolgung und der KI-Fähigkeiten von Clarity AI zu bewerten und so Möglichkeiten zu erkennen, um ihr Kaufverhalten positiv zu verändern.

Die Technologie von Clarity AI wird außerdem Einblicke in die Nachhaltigkeit auf der Ebene des jeweiligen Einzelhändlers gewähren. Mit seiner Reichweite von über 40.000 Unternehmen und mehr als 160 Branchen (die größte auf dem Markt) berechnet Clarity AI die Auswirkungen der Ausgaben einzelner Konsumenten und hilft ihnen, unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsinformationen zu verstehen, anstatt nur allgemeine Ausgabentrends auf Branchenebene zu betrachten. Die Technologie gibt auch Empfehlungen, wie die Verbraucher die Auswirkungen ihrer Einkäufe und Handlungen optimieren können.

Auf Basis dieser Daten wird Aspiration seinen Kunden die Möglichkeit bieten, ihren CO2-Fußabdruck durch den Erwerb von Gutschriften aus hochwertigen, naturbasierten Klimalösungen zu verringern, die streng darauf überprüft wurden, ob sie reale, greifbare Auswirkungen haben, die zum Erreichen des Netto-Null-Ziels beitragen.

Aspiration wird seinen Kunden zudem die Möglichkeit bieten, sich an Projekten zur Entnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu beteiligen, die nicht nur dem Klimaschutz dienen, sondern auch die Biodiversität verbessern und Arbeitsplätze für unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen schaffen. Mit diesem Ansatz können die Nutzer Projekte unterstützen, die ihren Wertvorstellungen in breiteren ökologischen und sozialen Dimensionen entsprechen.

Hohe Nachfrage der Kunden nach Kohlenstoffdaten über Käufe und Minderungsstrategien kann mit qualitativ hochwertigen Kohlenstoffgutschriften gedeckt werden

Auf einer kürzlich von Clarity AI organisierten Veranstaltung für über 900 globale Marken (darunter Citigroup, eBay und Target) berichteten Unternehmen, welche Nachhaltigkeitskennzahlen für ihre Kunden am wichtigsten sind.

In den Sektoren Lebensmittel und Getränke, Mode und Elektronik auf die 65 der Antworten entfielen waren die Kohlendioxidemissionen die wichtigste Kennzahl. 60 der Befragten gaben an, dass ihre Kunden diese Informationen sehen wollen. Darüber hinaus äußerten 87 der Teilnehmer die Erwartung, dass Nachhaltigkeitsinformationen über die Einkäufe der Verbraucher bis zum Jahr 2030 ein Muss sein werden, wobei 44 von ihnen glaubten, dass diese schon bis 2025 ein Muss sein werden.

Diese Nachfrage der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Informationen zur Nachhaltigkeit nimmt ebenso zu wie die Zahl der verfügbaren Instrumente zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten, darunter solche zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre: Zwischen 2020 und 2021 verzeichnete der Kohlenstoffmarkt im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 164 %.

Entscheidend für eine bessere Wirkung ist jedoch eine strenge Qualitätskontrolle. Aspiration hält sich bei der Prüfung von Projekten zur Entfernung und Vermeidung und Vermeidung von Kohlendioxid an die branchenweit höchsten Standards im Durchschnitt schafft es weniger als eines von fünf Projekten, die von Aspiration im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses geprüft werden, in die Pipeline der genehmigten Projekte.

Diese Lösung von Clarity AI und Aspiration zielt darauf ab, Kunden in die Lage zu versetzen, die Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen zu verstehen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, wirksame Maßnahmen zu ergreifen.

Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI, kommentierte: "Wir glauben, dass die Kunden handeln müssen und dies auch wollen, und dass sie dafür die richtigen Daten und Instrumente benötigen. Sie müssen den CO2-Fußabdruck ihrer Einkäufe sofort erkennen und diesen Informationen vertrauen können. Anschließend müssen sie diese leicht aufrechnen können und Empfehlungen bekommen, wie sie ihre Auswirkungen in Zukunft optimieren können. Über unsere Partnerschaft mit Aspiration können wir alle diese Kriterien erfüllen und den Verbrauchern so dabei, ihren Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu finden."

Olivia Albrecht, CEO von Aspiration, kommentierte: "Der beste Weg für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft besteht darin, dass Unternehmen, Verbraucher und Gemeinschaften gemeinsam am Erreichen von Klimazielen arbeiten. Bei der Lösung, die wir in Kooperation mit Clarity AI anbieten, geht es darum, den Verbrauchern den Zugang zu Klimadaten zu ermöglichen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie direkt über ihre Smartphone-Apps Maßnahmen ergreifen können."

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die mit Hilfe von maschinellem Lernen und Big Data umweltbezogene und soziale Einblicke für Investoren, Organisationen und Verbraucher bietet. Die Kompetenzen von Clarity AI sind ein unverzichtbares Instrument für eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und das aufsichtsrechtliche Meldewesen. Die Plattform von Clarity AI analysiert (Stand: Juni 2023) mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder sowie 199 lokale Verwaltungen und damit mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt. Eine Möglichkeit, wie Clarity AI seine Mission erfüllt, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu bewirken, besteht darin, dass das Unternehmen sicherstellt, dass seine Fähigkeiten direkt in den Arbeitsabläufen der Kunden eingesetzt werden, und zwar durch Integrationen mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Manaos, CACEIS und Simcorp. Darüber hinaus erreichen die Erkenntnisse von Clarity AI über Nachhaltigkeit mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Zum Kundennetzwerk von Clarity AI, das Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe verwaltet, gehören Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Über Aspiration

Aspiration Partners ist ein einflussreiches Klimaschutz-Finanzunternehmen, das Unternehmen, Verbraucher und Investoren in großem Maßstab beim Erreichen ihrer Klimaziele unterstützt. Das 2013 gegründete Unternehmen beschafft, überwacht und investiert in Projekte zur Beseitigung von Kohlenstoff auf der ganzen Welt, um so qualitativ hochwertige Emissionsgutschriften zu generieren. Jedes Projekt aus dem Portfolio von Aspiration muss strengste Standards erfüllen, damit sichergestellt ist, dass es greifbare und positive Auswirkungen auf die Menschen und den Planeten hat. Aspiration ist eine zertifizierte B-Corp (Benefit Corporation) und Mitglied von Project Drawdown, 1t.org, Climate Pledge und vielen anderen wichtigen Industrieverbänden, die sich für die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Aspiration.com oder Aspiration.com/business.

