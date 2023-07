Berlin (ots) -Am 28. Juli erscheint das erste Album des neuen Audioformats BFF Talk. Darin unterhalten sich Bibi und Tina über Gefühle, Berufe und Reisen genauso wie über Umweltschutz, Essen und natürlich Pferde. Das Besondere ist, dass die Hörerinnen und Hörer hier immer ganz nah mit dabei sind, wenn die zwei Mädchen sich austauschen. Passend zum Tag der Freundschaft am 30. Juli geht es im ersten Talk u.a. auch um das Befreundetsein.Bibi und Tina sind beste Freundinnen und können über alles reden. Im ersten BFF Talk zum Thema "Starke Gefühle" sprechen sie über Eifersucht, Sorgen, Verliebtsein und Freundschaft. Die Hörerinnen und Hörer erfahren, warum Tina eifersüchtig auf die gleichaltrige Ava ist und sitzen mit den Freundinnen am Lagerfeuer, wenn sie sich darüber unterhalten, wie man merkt, dass man verliebt ist. Beim Striegeln der Pferde tauschen sich die beiden dann darüber aus, wie man am besten mit Sorgen umgeht und fragen sich, was eigentlich eine Freundschaft ausmacht.In dem neu entwickelten Format dreht sich alles um die Hauptfiguren und ihre Sichtweisen und Meinungen. Die zwei treffen sich an bekannten Orten aus dem "Bibi & Tina"-Kosmos und sprechen über verschiedene interessante Themen, die sie bewegen; oft im Freundinnen-Gespräch unter vier Augen, manchmal aber auch mit Gasttalkern wie Tierarzt Dr. Eichhorn oder Förster Buchfink. Jedes Album beinhaltet vier Geschichten à ca. 11-14 Minuten. Die Talks sind ausschließlich digital erhältlich und auf allen bekannten Streaming-Portalen zu finden.Angebot für Journalist:innen:Auf der Presseseite stehen die Pressemeldung sowie Pressebilder zur Verfügung:https://www.kiddinx.de/pressebereich-kiddinxPressekontakt:Rico-Thore Kauert (PRonline Media)rico.kauert@PRonline.deTel.: 01774643648Original-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/5567452