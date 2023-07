Im aktuellen Börsenbericht meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Die Zeichen für die Aktienmärkte stehen allem Anschein nach gut. Das zeigt sich auch an den großteils hohen Indexnotierungen. Am Rande war zudem in den letzten Wochen zu beobachten, wie in Deutschland der MDAX und SDAX gegenüber ihrem großen Bruder DAX relativ aufholen haben können und in gleicher Weise der gleichgewichtete S&P 500 den marktkapitalisierungsgewichteten S&P 500 ausstechen hat können. Das deutet einerseits auf eine Verbreiterung der Hausse hin, andererseits ist es sehr oft aber auch ein Anzeichen für deren irgendwann bevorstehendes Ende. Dies passt auch zu den bereits sehr positiven Markterwartungen in Sachen Inflation, Notenbank-Zinspolitik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...