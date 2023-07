Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4570/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/03 geht es um die Phase mit den geringsten Handelsvolumina heuer, um News zu Andritz, Verbund, Kapsch TrafficCom und RHI Magnesita . Und: Auf audio-cd.at folgt zum Weihnachtsgeschäft buch-cd.at . Mit externen Tipps sowie eigenen Büchern.. Als Vorbote hier meine grosse Empfehlung, wenn es um ein Börse-Einsteigerbuch für Österreich geht. Das Warum liest man auch im Vorwort, das ich verfassen durfte. Fazit: Strong Buy auf Amazon: https://amzn.to/3XQHi08 ....

