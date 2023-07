Die zweckbestimmte Plattform des Unternehmens definiert den aufstrebenden Markt für Decision Intelligence und reduziert Einführungshürden, was die Zeit bis zur Wertschöpfung und Investitionsrendite beschleunigt

Aera Technology meldete heute, dass das Unternehmen im Gartner® Market Guide for Analytics and Decision Intelligence (A&DI) Platforms in Supply Chain (Market Guide für Analyse- und Entscheidungsintelligenz-Plattformen in der Lieferkette) als Representative Vendor (repräsentativer Anbieter) aufgeführt wird.

Der Markt für Decision Intelligence entwickelt sich weiter und macht den Vorteil einer erweiterten und automatisierten Entscheidungsfindung in Echtzeit deutlich. In diesem Zusammenhang soll der Gartner Market Guide für A&DI-Plattformen in der Lieferkette Technologieführern dabei helfen, die aufkommenden Trends zu verstehen, die Marktbedingungen zu navigieren und Best Practices für die Einführung von A&DI-Plattformen für ihren Betrieb zu finden.

Aera Technology, das für seine A&DI-Plattform Aera Decision Cloud bekannt ist, brachte seine zielgerichtet entwickelte Plattform zur Digitalisierung, Erweiterung und Automatisierung der Entscheidungsfindung in Unternehmen sechs Jahre vor der Benennung oder Definition der Marktkategorie heraus Heute treibt das Unternehmen durch neue Technologiefunktionen und Innovationen, die Decision Intelligence beschleunigen und skalieren, die Marktkenntnis und -akzeptanz weiter voran.

Laut einer Studie von Gartner werden "50 der Unternehmen bis 2026 aufgrund der Marktkonvergenz Plattformen für Analytik und Business Intelligence (ABI) sowie Data Science und maschinelles Lernen (DSML) als eine einzige Plattform bewerten müssen."*

"Die Realität sieht so aus, dass das Nachrüsten von alten Technologielösungen nicht ausreicht, um die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu verändern und die Effizienz, den Service und die Nachhaltigkeit zu erreichen, die für einen effektiven Wettbewerb erforderlich sind", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Wir glauben, dass aktuelle Analysen und die Anerkennung durch Gartner den kritischen Bedarf an zweckbestimmten Decision-Intelligence-Plattformen unterstreichen, die es Unternehmen ermöglichen, das zunehmende Volumen und die Komplexität von Entscheidungen zu bewältigen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten."

Unilever, ein früher Anwender von Decision Intelligence und seit 2019 Kunde von Aera, hat die interne Akzeptanz von Funktionen der Aera Decision Cloud weiter vorangetrieben. Mit einer Reihe von Aera Skills, die bereits im Einsatz sind sowie weiteren sich in der Planung befindlichen erweitert und automatisiert Unilever die Entscheidungsfindung über sein gesamtes Wertschöpfungsnetzwerk hinweg und konzentriert sich dabei auf die Schaffung einer innovativen, kundenzentrierten Lieferkette.

"In einer zunehmend digitalen Welt spielt Decision Intelligence eine unschätzbare Rolle bei der Vereinfachung und Verbesserung des Mitarbeiter- und Kundenerlebnisses. Die Fähigkeit, Millionen von Entscheidungen zu digitalisieren, zu optimieren und zu automatisieren, ermöglicht es uns, in der heutigen Marktrealität neue Werte zu erschließen und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen", sagte Juan Carlos Parada, Global Head of Customer Operations, Unilever. "Mit Aera Technology als einem unserer wichtigsten Partner in diesem Bereich erfinden wir unsere Wertschöpfungskette und die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, neu mit dem Ziel, eine vollständig integrierte Beziehung zu Kunden und Lieferanten zu schaffen."

Wenn Sie mehr über den Vorteil von Decision Intelligence für Lieferketten erfahren möchten, bitte hier klicken, um den Gartner Market Guide for A&DI Platforms in Supply Chain herunterzuladen.

*Gartner, Market Guide for Analytics and Decision Intelligence Platforms in Supply Chain, Christian Titze, Noha Tohamy, David Pidsley, Leonard Ammerer, veröffentlicht am 26. Juni 2023

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und umsetzen. Die innovative Aera Decision Cloud des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme und Datenquellen integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit und in großem Umfang zu ermöglichen. Viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt vertrauen auf Aera, wenn es darum geht, nachhaltig, intelligent und effizient zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aeratechnology.com.

