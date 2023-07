München (ots) -Bald ist es wieder soweit: Die Hanns-Seidel-Stiftung verleiht im Rahmen der Medientage München 2023, Ende Oktober, den Preis "Politische Influencer in den Sozialen Medien". Der Preis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert und wird in unterschiedlichen Kategorien verliehen.Die Hanns-Seidel-Stiftung möchte mit diesem Preis einen Impuls für qualitativ guten Social-Media-Content im Bereich Politik setzen. "Wir möchten Influencer auszeichnen, die Politik modern und verständlich aufbereiten und komplexe Themen anschaulich erklären", bringt es Markus Ferber, MdEP, Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung, auf den Punkt. "Im Idealfall liefern politische Influencer einen Impuls zur Auseinandersetzung mit Politik, wecken dadurch Interesse und motivieren Interessierte zum Aktivwerden", ergänzt Jury-Vorsitzender Dr. Jonas Schützeneder, Professor für Journalismus und digitale Innovation an der Hochschule Magdeburg-Stendal.Die Jury besteht aus Wissenschaftlern und Praktikern und ist schon jetzt gespannt, welcher Content aus Instagram, Facebook, TikTok sowie in Blogs bzw. als Podcasts vorgeschlagen wird (max. 15 Minuten / Podcast-Formate: 45 Minuten). Selbst- und Fremdnominierungen sind gleichermaßen möglich. Einsendeschluss ist der 30. September 2023. Die eingereichten Beiträge müssen seit dem 1. Januar 2023 veröffentlicht worden sein.Die detaillierten Ausschreibungsbedingungen sind auch abrufbar unter hss.de/preis-politische-influencer-sozialen-medien/Die wichtigsten Daten auf einen Blick:Preisausschreibung"Politische Influencer in den Sozialen Medien 2023"DotierungInsgesamt 6.000 Euro - Verleihung in unterschiedlichen KategorienTeilnahmeberechtigungAlle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die im vergangenen Jahr multimediale Inhalte über verschiedene Social Media-Kanäle zu politischen Themen eigenständig produziert und publiziert haben. Die Beiträge müssen seit dem 1. Januar 2023 veröffentlicht worden sein. Die einreichenden Personen können, müssen aber nicht, als (festangestellte) Journalistinnen und Journalisten tätig sein. Selbst- oder Fremdnominierungen sind gleichermaßen möglich.Inhaltliche Anforderung und VerbreitungsmedienDie Beiträge müssen tagesaktuelles Geschehen oder Hintergründe der der lokalen, nationalen und internationalen Politik zum Inhalt haben und darüber informativ, sachlich und verständlich berichten. Der Wettbewerb ist geöffnet für Beiträge via Instagram, Facebook, TikTok sowie in Blogs und Podcasts. Bei Sendereihen wird ein Einzelbeitrag zur Bewertung vorgelegt. Die maximale Länge der eingereichten Beiträge beträgt 15 Minuten (Ausnahme für Podcast-Formate: 45 Minuten).Einsendeschluss30. September 2023JuryEine unabhängige Jury aus namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis wird die Preisträgerinnen und Preisträger bestimmen.PreisverleihungIm Rahmen der Medientage München im Oktober 2023Bewerbungsunterlagenenthalten Beiträge mit korrekter und aktueller Verlinkung zum Original-Content- Datum der Erstveröffentlichung, ggf. Erklärung zu weiteren an der Produktion beteiligten Personen- Name, Anschrift und Mail-Kontakt der vorgeschlagenen Person(en)Einsendungen, Rückfragen, KontaktReferat Medien und Journalistische Förderung, Institut für Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung, Tel.: +49 (0) 89 1258 427 - E-Mail: ref0407@hss.dePressekontakt:Katja ZirkelKoordination Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHanns-Seidel-Stiftung e.V.Lazarettstraße 3380636 MünchenTel. +49 89-1258-371E-Mail: zirkel-k@hss.deOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/5567528