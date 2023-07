Experten prognostizieren in Europa das stärkste Wachstum für Elektroboote, noch vor Nordamerika

Große Unterschiede innerhalb Europas hinsichtlich Angebot, Nachfrage und Interesse

Viele Elektroboote im Einstiegs- und mittlerem Preissegment online erhältlich

Elektromotoren erobern zunehmend europäische Gewässer. Zunächst kritisch beäugt, beginnen sich die leisen und klimafreundlichen Elektroboote durchzusetzen und gewinnen an Beliebtheit. Die neuesten Marktanalysen(1) prognostizieren bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 12,7 Prozent bei Elektrobooten (CAGR). Die Analysten rechnen mit dem stärksten Wachstum in Europa, noch vor Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum(1)

Was steckt hinter dem Hype und wie entwickelt sich der Markt für Elektroboote in einzelnen europäischen Ländern? Die neue "Electric Boat Market Study 2023" von boats.com geht dieser Frage auf den Grund. Sie analysiert, welche europäischen Länder bei Elektrobooten die Nase vorn haben und in welchen Preissegmenten Elektroboote vorwiegend erhältlich sind. Insbesondere gibt die Studie Auskunft, in welchen Ländern das größte Angebot und die meisten Käufer zu finden sind.

Für die Studie analysierte boats.com die Daten von elf führenden europäischen Online-Marktplätzen, die sich unter dem Dach der Boats Group, einer führenden Plattform für den Bootshandel, zusammengeschlossen haben. Die Analyse berücksichtigt das Suchverhalten von insgesamt 46 Millionen aktiven potenziellen Käufern. Der Fokus lag auf den sechs wichtigsten europäischen Marktplätzen der Boats Group in folgenden Märkten: Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Deutschland. Die Datenbasis der Studie umfasst den Zeitraum der vergangenen vier Jahre (2019 bis 2023). Darüber hinaus wurden die Bootsverkäufe auf den Plattformen von über 4.000 Brokern, Händlern und Erstausrüstern analysiert. Die Studie ist online einsehbar: https://www.boatsandoutboards.co.uk/nautical/electric-boat-market-study-2023/. Hier die wichtigsten Studienergebnisse:

1. Angebot in den letzten 2 Jahren um das 2,5-fache gestiegen

Das Angebot an elektrisch betriebenen Booten auf den Online-Verkaufsplattformen ist seit 2021 um das Zweieinhalbfache gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichneten die Online-Verkaufsplattformen einen Anstieg um 60 Prozent im Jahr 2021, 160 Prozent im Jahr 2022 und 190 Prozent im Jahr 2023.

2. Niederländer und Franzosen zeigen besonders großes Interesse

Die Google-Trendanalyse offenbart, dass das Interesse an Elektrobooten nicht in allen europäischen Ländern gleich hoch ist. So verzeichnete die Suchmaschine in den Niederlanden und in Frankreich besonders viele Suchanfragen für Elektroboote.

Auch in Belgien, Schweden, dem Vereinigten Königreich und Irland wird vergleichsweise häufig nach Elektrobooten gesucht.

Das Interesse der Spanier und Deutschen scheint aktuell geringer ausgeprägt zu sein. Diese Länder schneiden beim Suchanfragen-Ranking am schlechtesten ab.

3. Großbritannien, die Niederlande und Deutschland bieten das größte Angebot, Italien und Spanien hinken hinterher

Die meisten der auf den Online-Marktplätzen zum Verkauf angebotenen Elektroboote liegen im Vereinigten Königreich (Platz 1), in den Niederlanden (Platz 2) und in Deutschland (Platz 3) vor Anker.

Während laut der Google-Trendanalyse (oben) in Großbritannien und den Niederlanden parallel auch das Interesse groß ist, ergibt sich in Deutschland ein anderes Bild. Die Industrie scheint hier weiter zu sein als die Käufer: Obwohl das Land zu den Top 3 Anbietern von Elektrobooten gehört, verzeichnet Deutschland weniger Suchanfragen als andere Länder.

Die südeuropäische Bootsindustrie scheint in Bezug auf Elektroboote noch zögerlich zu sein. Im Vergleich zum übrigen Europa hinkt sie bei der Elektrifizierung ihrer Produktpalette hinterher.

4. Starkes online Angebot an Elektrobooten im unteren bis mittleren Preissegment

Elektroboote sind vor allem im unteren bis gehobenen Preissegment auf dem Vormarsch. 38 Prozent des gesamten Angebots an Elektrobooten auf den Online-Marktplätzen entfallen auf das Einstiegs- und Mittelpreissegment bis 50.000 €/ £. Im Luxussegment sind Elektroboote bisher weniger stark vertreten, was wahrscheinlich auf die generell zunehmende Preissensibilität zurückzuführen ist.

5. Es besteht ein ausgewogenes Angebot an neuen und gebrauchten Elektrobooten

Das Angebot an neuen Elektrobooten auf den europäischen Online-Marktplätzen ist etwas größer (57 Prozent) als das Angebot an gebrauchten (43 Prozent), insgesamt aber ausgeglichen. Wie sich der Gebrauchtmarkt für elektrische Boote entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Ein interessanter Punkt ist, dass Elektroboote auf den Plattformen 40 Prozent schneller verkauft werden als Dieselboote.

6. Die Top 5 Marken auf den Marktplätzen

Die Anzahl der Elektroboot-Marken nimmt zu. Um herauszufinden, welche Marken besonders beliebt sind, hat boats.com das Suchverhalten von Käufern auf den Marktplätzen ausgewertet. Dabei kam heraus, dass Kaufinteressenten besonders häufig Boote von Silent ansehen. Elektroboote dieser Marke erzielen auf den Online-Marktplätzen die meisten Views.

"Die Elektroboot Marktstudie 2023 zeichnet ein inhomogenes Bild in Europa. Sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot. In einigen Märkten sehen wir ein viel größeres Interesse und eine höhere Nachfrage als in anderen europäischen Ländern. Auf der Angebotsseite existiert ein Nord-Süd-Gefälle. Die Studie zeigt zudem, dass auf den online Plattformen ein großes Angebot an Elektrobooten im Einstiegs- und Mittelpreissegment vorhanden ist. Das ist wichtig, denn CO2-neutrale Mobilität auf dem Wasser sollte für jeden Bootsfahrer möglich sein", sagt Nadja Sörgel, Managing Director Europe bei Boats Group.

Die Studie zeigt, dass der Markt für Elektroboote wächst und keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Die nordeuropäischen Länder stehen bei diesem Trend an vorderster Front. Sie bieten das größte Angebot und weisen parallel ein hohes Interesse auf. Als Reaktion auf das steigende Interesse weiten Hersteller und Händler ihr Angebot an Elektrobooten aus. Da die Welt zunehmend umweltbewusster wird und Verbraucher nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten suchen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden können, wird der globale Markt für Elektroboote in den nächsten fünf Jahren stark wachsen und erhebliche Marktanteile gewinnen.

(1) GRÖSSE UND ANTEIL DES ELEKTROBOOT- UND SCHIFFSMARKTES WACHSTUMSTRENDS UND PROGNOSEN (2023 2028), Mordor Intelligence

Die Studie

Die Studie basiert auf Daten, die in den Jahren 2019 bis 2023 von den folgenden Online-Marktplätzen erhoben wurden: YachtWorld, boats.com, Boats and Outboards, Boatshop24, Annonces du Bateau, Botentekoop, Botenbank, Cosas de Barcos, iNautia, Lodzie24 und Boot24.com. Bei der Analyse wurden die folgenden Länder betrachtet: Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Griechenland, Kroatien, Deutschland, Finnland, Schweiz, Österreich, Portugal, Belgien, Polen, Dänemark, Norwegen und Schweden.

Über die Boats Group

Die Marken der Boats Group (Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia, Botentekoop, Annonces du Bateau, Boats and Outboards, Boatshop24 und Boot24) sind die weltweit führenden Online-Marktplätze für Boote und bringen die meisten Bootskäufer, -verkäufer und -hersteller rund um den Globus zusammen. Seit nahezu drei Jahrzehnten unterstützt die Boats Group ihre Partner in der Bootsbranche dabei, ihre Boote schneller zu verkaufen. Die Boats Group bietet dabei unübertroffenen Support durch eine Reihe nahtloser Online-Lösungen für den Handel, einschließlich eigener webbasierter Tools für den Vertragsabschluss und erstklassiger digitaler Marketingstrategien und -dienstleistungen. Die Boats Group ist im Besitz von Permira Funds und hat ihren Hauptsitz in Miami, im Bundesstaat Florida in den Vereinigten Staaten. Außerdem unterhält das Unternehmen Niederlassungen in England (Fareham) sowie in Padua (Italien), Barcelona (Spanien) und Amsterdam (Niederlande).

