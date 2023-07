Das Unternehmen nutzt FlexTRADER EMS, um anspruchsvolle Automatisierungsfunktionen für Aktien, Derivate und festverzinsliche Wertpapiere bereitzustellen

FlexTrade Systems, ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen, gab heute bekannt, dass sich Amundi Intermédiation, der europäische Marktführer für Ausführungsplattformen, für FlexTRADER EMS entschieden hat, um alle gehandelten Anlageklassen auf einer einzigen, skalierbaren Multi-Asset-EMS-Plattform zu konsolidieren. Amundi Intermédiation, die Tochtergesellschaft von Amundi Asset Management, agiert darüber hinaus als ausgelagerter Ausführungsdienstleister für Vermögensverwalter, Private Banking und Versicherungsgesellschaften, der weltweit etwa 5 Billionen Euro über alle Anlageklassen für rund 60 Kunden ausführt.

Die Konsolidierung von Front-Office-Technologien sowie Automatisierungsinitiativen stehen derzeit bei globalen Buy-Side-Instituten im Mittelpunkt, um die Abwicklungsabläufe im Aktienbereich zu rationalisieren bzw. zu optimieren und die Effizienz auf andere Anlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, auszuweiten.

Die FlexTRADER EMS-Lösung von FlexTrade wird als globale, zentralisierte EMS-Plattform von Amundi Intermédiation eingesetzt, um mehr als 60 Händlern in den internationalen Investment-Hubs des Unternehmens in den Handelsabteilungen in Paris, Dublin, Singapur und Tokio Cross-Asset-Trading-Funktionen zu bieten. Mit diesem Schritt sollen Händler ein gemeinsames, stabiles Instrumentarium und Verfahren erhalten, um den anlagenübergreifenden Handel und die Ausführung effizient abzuwickeln.

Mit dem Einsatz von FlexTRADER EMS profitieren darüber hinaus die Handelsteams von Amundi Intermédiation von ausgefeilten Automatisierungstools zur Rationalisierung des Order- und Workflow-Managements mittels FlexAlgowheel über alle Anlageklassen hinweg. Auf diese Weise ist das Unternehmen in der Lage, sein Handelsvolumen parallel zum Geschäftswachstum effizient zu steigern.

Mit der Einführung von FlexTRADER EMS kann Amundi Intermédiation die einzigartigen Fähigkeiten von FlexTrade im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere nutzen, um die Ausführung von Anleihen stärker zu automatisieren und zu digitalisieren. Amundi Intermédiation ersetzt dann die bestehenden Multi-Plattform-Prozesse durch ein einziges EMS für festverzinsliche Wertpapiere und bietet eine aggregierte Sicht auf den Markt sowie bilaterale Verbindungen zu Liquiditätsanbietern. Mit dem Fixed Income Smart Order Router (FISOR) von FlexTrade können Anleihehändler ihre Automatisierungsmöglichkeiten anhand von konsolidierten Pre-Trade-Daten erweitern, um die beste Ausführung zu gewährleisten.

Das Projekt wird in mehreren Phasen umgesetzt, wobei Aktien und Derivate nun in den globalen Handelsabteilungen von Amundi Intermédiation live und in Produktion sind. Festverzinsliche Wertpapiere werden bis Ende des Jahres 2023 eingesetzt.

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA von FlexTrade, erklärte:: "Wir freuen uns, die größte Ausführungsplattform Europas bei FlexTrade begrüßen zu dürfen. Die proaktive Entscheidung für die Konsolidierung auf einer einzigen Plattform ist eine strategische Vision, um sicherzustellen, dass das Amundi Intermédiation Ausführungsteam über die zentrale Handelstechnologieplattform verfügt, die ihre Geschäftsbereiche benötigen, um ihren Kunden die besten Ergebnisse zu liefern. Amundi Intermédiation wird auch unsere Fähigkeiten im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere nutzen und damit den zunehmenden Trend des Marktes zur Digitalisierung des Anleihehandels weiter bestätigen."

